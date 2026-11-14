D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VERCELLI OVEST-ALLACCIAMENTO A4 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 novembre 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre e dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Cavour est” e le aree di parcheggio “Pranovi” e “Molino Nuovo”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vercelli ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A4, alla stazione di Santhià;

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Vercelli ovest, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “La Cascina”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita in A4 alla stazione di Santhià, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest, direzione A26.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.