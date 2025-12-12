D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-VERCELLI OVEST VERSO LA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Vercelli ovest, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “La Cascina”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Santhià, al km 45+200 della A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest.