D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO PRANOVI EST, STAZIONE DI VERCELLI OVEST E IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO PRANOVI EST, STAZIONE DI VERCELLI OVEST E IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 marzo, sarà chiusa l’area di parcheggio “Pranovi est”, situata nel tratto compreso tra Vercelli est e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima;
-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vercelli est, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;
-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.
In alternativa, immettersi sulla A4 verso Torino, uscire a Greggio e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano.