D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO LA CASCINA, USCITA STAZIONE VERCELLI OVEST E AREA DI SERVIZIO CAVOUR EST
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO LA CASCINA, USCITA STAZIONE VERCELLI OVEST E AREA DI SERVIZIO CAVOUR EST
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 24 MARZO
-sarà chiusa l’area di parcheggio “La Cascina”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento A4 Vercelli ovest, verso Vercelli/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 25 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Gravellona e uscire alla stazione di Vercelli est;
-sarà chiusa l’area di servizio “Cavour est”, situata nel tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.