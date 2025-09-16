D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-VERCELLI OVEST VERSO LA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di manutenzione viadotto, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Vercelli ovest, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Di conseguenza, l’area di parcheggio “La Cascina”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Santhià, al km 45+200 della A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest.