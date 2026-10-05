D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 VERSO GENOVA
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 VERSO GENOVA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire attività relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 5, alle 6:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.
In alternativa, immettersi in A26 verso Gravellona Toce, uscire a Vercelli est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.