D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE VERSO GENOVA
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE VERSO GENOVA
Roma, 23 luglio 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di installazione di un pannello fotovoltaico, dalle 23:00 di questa sera, giovedì 23, alle 6:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.
In alternativa, immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce, uscire a Vercelli est e rientrare dalla stessa stazione verso Genova.