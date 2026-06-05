D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI VERCELLI OVEST
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI VERCELLI OVEST
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiusa la stazione di Vercelli Ovest, in uscita provenendo dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia la stazione di Vercelli Est, sulla A26.