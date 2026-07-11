D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce/Vercelli ovest, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Ivrea e Torino.
In alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Santhià e rientrare dalla stessa stazione in direzione Torino.