D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO MILANO
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO MILANO
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.
In alternativa, chi proviene da Vercelli ovest, potrà immettersi in A4 verso Torino e seguire poi le indicazioni per Milano.