D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 VERSO GENOVA
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 VERSO GENOVA
Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire attività propedeutiche all’installazione di pannelli fotovoltaici, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.
In alternativa immettersi in A26 verso Gravellona Toce, uscire a Vercelli est, al km 116+800 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.