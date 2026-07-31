D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE VERSO GENOVA
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE VERSO GENOVA
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.
In alternativa, immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce, uscire a Vercelli est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.