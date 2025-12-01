D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A4/A5
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di manutenzione della fibra ottica, dalle 23:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sul Raccordo A4/A5, verso Ivrea.
Di conseguenza, chi proviene dalla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, non potrà accedere direttamente alla A5 Quincinetto-Aosta e verrà deviato obbligatoriamente sulla A4 Torino-Trieste verso Milano o Torino, da dove potrà immettersi sulla A5.