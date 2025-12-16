D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiusa la stazione di Vercelli Ovest, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vercelli Est, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.