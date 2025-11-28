D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vercelli est, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.