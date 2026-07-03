D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vercelli est, sulla A26.