D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
Roma, 13 settembre 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22.00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vercelli est, sulla A26.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.