D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla Diramazione Stroppiana-Santhià (D36), per lavori esterni alla rete Aspi, dalle 00:00 alle 4:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, in direzione della A4.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A4, in direzione Milano, chi è diretto verso Torino potrà percorrere la Complanare, mentre, chi è diretto verso Aosta, potrà uscire a Santhià, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare ad Albiano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.