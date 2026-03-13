D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: ANNULLAMENTO CHIUSURE USCITA VERCELLI OVEST E AREA DI PARCHEGGIO LA CASCINA. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 E AREA DI SERVIZIO LE RISAIE OVEST
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: ANNULLAMENTO CHIUSURE USCITA VERCELLI OVEST E AREA DI PARCHEGGIO LA CASCINA. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 E AREA DI SERVIZIO LE RISAIE OVEST
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, sono state annullate le seguenti chiusure:
-annullata la chiusura uscita stazione di Vercelli ovest, che era prevista dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo;
-annullata la chiusura area di parcheggio “La Cascina”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Vercelli ovest, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, sulla stessa D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, di seguito indicate:
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.
In alternativa, immettersi sulla A4 verso Milano, uscire a Biandrate e rientrare dalla stessa stazione in direzione Torino;
-sarà chiusa l’area di servizio “Le Risaie ovest”, situata nel tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione della A26.