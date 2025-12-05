D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: AGGIORNAMENTO USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
Roma, 5 dicembre 2025 – E stato aggiornato il programma relativo alla deviazione obbligatoria alla stazione di Vercelli ovest, previsto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre.
Per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 6 dicembre, chi percorre la D36 Diramazione Stroppiana-Santhià dalla A4 Torino-Trieste in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Vercelli ovest. Dopo l’uscita obbligatoria a Vercelli ovest, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.