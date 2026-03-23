D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA AREA DI PARCHEGGIO LA CASCINA. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE VERCELLI OVEST E AREA DI SERVIZIO CAVOUR EST
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA AREA DI PARCHEGGIO LA CASCINA. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE VERCELLI OVEST E AREA DI SERVIZIO CAVOUR EST
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, la chiusura dell’area di parcheggio “La Cascina”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Vercelli ovest, verso Vercelli/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, inizialmente prevista alle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo, sarà effettuata dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 marzo.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, sulla stessa D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, di seguito indicate:
-sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Gravellona e uscire alla stazione di Vercelli est;
-sarà chiusa l’area di servizio “Cavour est”, situata nel tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.