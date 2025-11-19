D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VERCELLI OVEST-ALLACCIAMENTO A26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 19 novembre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di quest’ultima, che era prevista dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 20 novembre; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Le Risaie ovest”.

Inoltre, la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Vercelli ovest, verso la A4 Torino-Trieste, inizialmente prevista dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 21 novembre, sarà effettuata dalle 22:00 di giovedì 20 alle 4:00 di venerdì 21 novembre, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vercelli est, al km 116+800 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest.