D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE:REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A7

Roma, 26 agosto 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stata annullata la chiusura de tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A7 Milano-Genova, in direzione di quest’ultima, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 agosto.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.