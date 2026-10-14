D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE STAZIONE DI NOVI LIGURE
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE STAZIONE DI NOVI LIGURE
Roma, 14 ottobre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di sabato 17 e domenica 18 ottobre, con orario 22:00-6:00, chi percorre la D26 Diramazione Predosa-Bettole, dalla A7 Serravalle-Genova verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Novi Ligure.
Dopo l’uscita obbligatoria Novi Ligure, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione della A26.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.