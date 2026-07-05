D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITA OBBLIGATORIA PER CINQUE ORE NOTTURNE STAZIONE DI NOVI LIGURE
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITA OBBLIGATORIA PER CINQUE ORE NOTTURNE STAZIONE DI NOVI LIGURE
Roma, 3 luglio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo, dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 6 luglio, chi percorre la D26 Diramazione Predosa-Bettole, dalla A7 Milano-Genova verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Novi Ligure.
Dopo l’uscita a Novi Ligure, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione della A26.