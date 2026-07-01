D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI NOVI LIGURE
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI NOVI LIGURE
Roma, 1 luglio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia, dalle 22:00 di sabato 4 alle 6:00 di domenica 5 luglio, chi percorre la D26 Diramazione Predosa-Bettole, dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso la A7 Milano-Genova, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Novi Ligure.
Dopo l’uscita obbligatoria a Novi Ligure, rientrare alla stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione della A7.