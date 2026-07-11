D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI NOVI LIGURE
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI NOVI LIGURE
Roma, 11 luglio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, dalle 23:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, chi percorre la D26 Diramazione Predosa-Bettole, dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso la A7 Serravalle-Genova, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Novi Ligure. Dopo l’uscita obbligatoria a Novi Ligure, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione A7.