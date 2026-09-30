D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITA OBBLIGATORIA ALLA STAZIONE DI NOVI LIGURE
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: USCITA OBBLIGATORIA ALLA STAZIONE DI NOVI LIGURE
Roma, 30 settembre 2026 – Dalle 22:00 di sabato 3 alle 6:00 di lunedì 5 ottobre, in modalità continuativa, chi percorre la D26 Diramazione Predosa-Bettole, dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso la A7 Serravalle-Genova, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Novi Ligure, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
Dopo l’uscita obbligatoria a Novi Ligure, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione della A7.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.