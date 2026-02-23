D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL NODO CON LA A7 MILANO-GENOVA VERSO LA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE

Roma, 23 febbraio 2026 – Alle ore 11:15 circa, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stato temporaneamente chiuso il nodo con la A7 Milano-Genova per chi da Serravalle è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, a causa di un mezzo pesante fermo in avaria sul ramo di allacciamento, in corrispondenza del quale il traffico è momentaneamente bloccato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1 Tronco di Genova.

