D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: RIAPERTO IL NODO CON LA A7 MILANO-GENOVA VERSO LA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
Roma, 23 febbraio 2026 – Alle ore 11:45 circa, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stato riaperto il nodo con la A7 Milano-Genova per chi da Serravalle è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante fermo in avaria sul ramo di allacciamento. Al momento, nel tratto interessato, non si registrano turbative alla viabilità.