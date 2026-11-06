D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A7

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A7 Serravalle-Genova, in direzione della A7, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 6, alle 6:00 di sabato 7 novembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.