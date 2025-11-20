D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A26-NOVI LIGURE VERSO LA A7
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A26-NOVI LIGURE VERSO LA A7
Roma, 20 novembre 2025 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, giovedì 20, alle 4:00 di venerdì 21 novembre