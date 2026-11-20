D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE
Chiuse la stazione di Novi Ligure e l’area di servizio Marengo sud dalle ore 2:00 del 23 alle ore 6:00 del 28 novembre
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dalle 2:00 di lunedì 23 prenderà il via il piano delle attività relative alla realizzazione della nuova pavimentazione, in direzione della A7 Serravalle-Genova.
Sarà pertanto necessario chiudere la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A7 Serravalle-Genova e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Le attività riguarderanno la sovrastruttura stradale, con interventi profondi che includeranno l’impiego di materiale geocomposito al fine di aumentare la vita utile della pavimentazione e la posa del nuovo tappeto d’usura drenante, per migliorare comfort di marcia e sicurezza.
Per limitare al massimo l’impatto sul traffico, è stato condiviso con le istituzioni territoriali un cronoprogramma compresso, che vede impegnate maestranze operative con turni continui e avvicendati, in modo da completare le attività entro sabato 28 novembre, con la riapertura totale della stazione.
In alternativa alla chiusura dell’entrata di Novi Ligure, si potrà entrare in A7 a Serravalle Scrivia, mentre per la chiusura dell’uscita, si potranno utilizzare le stazioni di Alessandria sud o Ovada, sulla A26.
Per l’intera durata dei lavori la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha previsto il potenziamento del servizio di assistenza e il rafforzamento della segnaletica.
Si ricorda infine che non sarà accessibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A7 Serravalle-Genova, in direzione di quest’ultima.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.