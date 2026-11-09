D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A7-NOVI LIGURE VERSO LA A26. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A26-NOVI LIGURE VERSO LA A7

Roma, 9 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A7 Serravalle-Genova e Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 9, alle 5:00 di martedì 10 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, sulla stessa D26, le altre chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, chi proviene da Genova dovrà utilizzare la A7; si ricordano le chiusure, sulla A26, del tratto tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, nelle due notti di martedì 10 e di giovedì 12 novembre.

Chi, invece proviene da Gravellona Toce, potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure;

-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto allacciamento A7 Milano-Genova-Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che l’area di servizio “Marengo nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 alla stazione di Novi Ligure;

-nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, chi proviene da Genova dovrà utilizzare la A7; si ricordano le chiusure, sulla A26, del tratto tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, nelle due notti di martedì 10 e di giovedì 12 novembre.

Chi, invece proviene da Gravellona Toce, potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.