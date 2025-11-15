D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 15 novembre 2025 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 00:00 ALLE 4:00 DI MARTEDI’ 18 NOVEMBRE DALLE 00:00 ALLE 4:00 DI GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, si consiglia:

per chi è diretto verso Genova, percorrere la A7 Serravalle-Genova, in considerazione delle chiusure verso Genova sulla A26, del tratto allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole/allacciamento A10 Genova-Savona, dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 e dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 novembre, per lavori di manutenzione delle gallerie;

per chi è diretto verso Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud.

DALLE 23:00 DI GIOVEDI’ 20 ALLE 4:00 DI VENERDI’ 21 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.