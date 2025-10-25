D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOVI LIGURE
Roma, 25 ottobre 2025 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Novi Ligure, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500, o di Ovada, al km 29+900 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;
-dalle 22:00 di venerdì 31 ottobre, alle 6:00 di sabato 1 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova.
In alternativa si consiglia di immettersi sulla A26 verso Genova e uscire ad Ovada, al km 29+900, o in direzione di Gravellona Toce e uscire ad Alessandria sud, al km 59+500.