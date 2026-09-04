D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A7-NOVI LIGURE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A7 Serravalle-Genova e Novi Ligure, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì’ 8 settembre e dalle 22:00 i mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiuso il tratto allacciamento A7 Milano-Genova – Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

L’area di servizio “Marengo nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre e dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 settembre.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 alla stazione di Novi Ligure;

-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre e dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A7 Serravalle-Genova, in direzione della A7.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia.