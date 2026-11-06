D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO A7-NOVI LIGURE VERSO LA A26 E ALLACCIAMENTO A26-NOVI LIGURE VERSO LA A7

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 novembre e dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto allacciamento A7 Milano-Genova-Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 alla stazione di Novi Ligure;

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 novembre e nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, chi proviene da Genova dovrà utilizzare la A7; si ricordano le chiusure, sulla A26, del tratto tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, nelle due notti di martedì 10 e di giovedì 12 novembre.

Chi, invece proviene da Gravellona Toce, potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.