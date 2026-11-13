D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire il transito di trasporti eccezionali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 NOVEMBRE E DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE
-sarà chiusa la D26 Diramazione Predosa-Bettole, per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa, chi è diretto verso Genova, potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.
Chi è diretto verso la A26, potrà uscire in A7 alla stazione di Serravalle, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud.
Si ricorda la chiusura della stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova e dell’area di servizio “Marengo nord”, in direzione A26, dalle 2:00 di lunedì 16 alle 6:00 di sabato 21 novembre, in modalità continuativa, per lavori di realizzazione della nuova pavimentazione.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE E DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 20 NOVEMBRE
–sarà chiusa la D26 Diramazione Predosa-Bettole, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso la A7 Serravalle-Genova.
Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, chi proviene da Gravellona ed è diretto verso Genova, potrà proseguire in A26 verso il capoluogo ligure.
Chi è diretto verso la A7, potrà uscire in A26 alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia.
Si ricorda la chiusura continuativa, fino alle 6:00 di sabato 21 novembre, della stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova, per lavori di realizzazione della nuova pavimentazione.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.