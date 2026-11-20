D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire il transito di trasporti eccezionali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre e dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa la D26 Diramazione Predosa-Bettole, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi è diretto verso Genova potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova, mentre chi è diretto verso la A26, potrà uscire in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 ad Alessandria sud;

-dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre e dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiusa la D26 Diramazione Predosa-Bettole, in direzione della A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, chi è diretto verso Genova potrà percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, mentre chi è diretto verso la A7 potrà uscire in A26 alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 a Serravalle Scrivia.

Si ricorda che l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto, è chiusa, in modalità continuativa fino alle 6:00 di sabato 28 novembre, per consentire lavori di realizzazione della nuova pavimentazione e chiusa anche la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A7 e in uscita per chi proviene dalla A26.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.