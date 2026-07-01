D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A7
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A7
Roma, 1 luglio 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A7 Milano-Genova, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 a Serravalle Scrivia, in direzione Genova;
-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A7 Milano-Genova, verso Milano, per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 a Tortona, in direzione Milano.
Chi supererà la stazione di Novi Ligure, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso Genova, dove potrà uscire a Serravalle Scrivia e rientrare dalla stessa stazione verso Milano.