D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A7

Roma, 28 novembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A7 Serravalle-Genova, in direzione della A7, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 dicembre;

-dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 dicembre.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.