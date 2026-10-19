D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A7 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A7 Serravalle-Genova, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 20 alle 4:00 di mercoledì 21 ottobre e dalle 22:00 di giovedì 22 alle 4:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A7 Serravalle-Genova, in direzione della A7.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria e, chi è diretto verso Genova potrà entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia, mentre chi è diretto verso Milano potrà entrare a Tortona;

-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 4:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto allacciamento A7 Milano-Genova – Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 alla stazione di Novi Ligure.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.