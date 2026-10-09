D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre e dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, si consiglia:

per chi è diretto verso Genova: percorrere la A7 Serravalle-Genova, in considerazione delle chiusure verso Genova, sulla A26, del tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento A10 Genova-Savona;

per chi è diretto verso Gravellona Toce: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 4:00 di mercoledì 14 ottobre e dalle 22:00 di giovedì 15 alle 4:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, chi è in transito sulla A26 da Genova verso Gravellona, potrà utilizzare la A7 Serravalle-Genova, in considerazione delle chiusure verso Gravellona del tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole.

Chi, invece, è in transito sulla A26 da Gravellona Toce verso Genova, potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria sud, al km 59+000 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 alla stazione di Novi Ligure.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.