D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E STAZIONE DI NOVI LIGURE

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso la A26.

In alternativa, chi è diretto sulla A26 verso Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud. Chi invece è diretto sulla A26 verso Genova, dovrà percorrere la A7 Serravalle-Genova, in considerazione della chiusura, nella stessa notte, in direzione Genova, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, del tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento A10 Genova-Savona, per lavori di manutenzione delle gallerie;

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 febbraio e dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiuso il tratto allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce-Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, percorrere la A7 Serravalle-Genova.

Si ricorda la contestuale chiusura, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, del tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, per lavori di manutenzione delle gallerie;

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Alessandria sud o di Ovada, rispettivamente al km 59+500 e al km 29+900 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.