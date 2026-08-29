D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A26-NOVI LIGURE VERSO LA A7

Roma, 29 agosto 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, in direzione della A7 Serravalle-Genova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 settembre;

-dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 settembre.

In alternativa, percorrere la A7 Serravalle-Genova, oppure uscire sulla A26 alla stazione di Ovada, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.