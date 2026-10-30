D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26 E NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A7

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 3 NOVEMBRE E DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione della A26.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria e, chi è diretto verso Gravellona Toce potrà entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud;

chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la A7 Serravalle-Genova, in considerazione delle chiusure, in A26, di seguito indicate:

-dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone;

-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;

-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento D26 e l’allacciamento A10.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE E NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 5 E VENERDI’ 6 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A7 Serravalle-Genova, in direzione della A7.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria e, chi è diretto verso Genova, potrà entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia, mentre chi è diretto verso Milano potrà entrare a Tortona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.