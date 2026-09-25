D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A7-NOVI LIGURE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A7 Serravalle-Genova e Novi Ligure, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto allacciamento A7 Milano-Genova-Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 alla stazione di Novi Ligure;

-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre e nelle due notti di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A7 Serravalle-Genova, in direzione della A7. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria e, chi è diretto verso Genova, potrà entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia, mentre chi è diretto verso Milano potrà entrare a Tortona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.