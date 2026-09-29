D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A7-NOVI LIGURE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A7 Serravalle-Genova e Novi Ligure, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso il tratto allacciamento A7 Milano-Genova-Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 alla stazione di Novi Ligure;

-dalle 23:00 di martedì 6 alle 4:00 di mercoledì 7 ottobre e dalle 23:00 di giovedì 8 alle 4:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A7 Serravalle-Genova, in direzione della A7, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria e, chi è diretto verso Genova, potrà entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia, mentre, chi è diretto verso Milano, potrà entrare a Tortona;

-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto allacciamento A7 Milano-Genova-Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 alla stazione di Novi Ligure.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.