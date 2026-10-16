D26 DIRAMAZIONE PREDOSA BETTOLE: CHIUSURE NOTTURENE STAZIONE DI NOVI LIGURE

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Novi Ligure, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di sabato 17 e domenica 18 ottobre, con orario, 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in uscita provenendo dalla A7 Milano-Genova.

In alternativa si consiglia:

in entrata: Ovada, sulla A26;

in uscita: Serravalle Scrivia, sulla A7.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.